ΗΠΑ: Νέο πλήγμα κατά πλοίου «ναρκοτρομοκρατών» στον Ειρηνικό – Τρεις νεκροί

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο πλοίο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό σχεδόν 200 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.
- Αδιέξοδο στη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν: Η Τεχεράνη επιμένει στο πυρηνικό της πρόγραμμα
- Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς
- Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου: «Ο Ανδρέας φοβόταν τον Σημίτη, τον τσάκισε η διαδοχή» – Η ατάκα για την Καρυστιανού
- Πανσέληνος: Ποια μέρα και ποια ώρα θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.