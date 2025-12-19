ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου εναντίον της Βενεζουέλας, σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.
«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη.
Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.
Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.
Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.
- Ένταση Καιρίδη - Δαβάκη στη Βουλή για τα... μάτια του Δένδια: «Απαράδεκτο που δεν ήρθε - Πώς κάνεις έτσι;»
- Σημάδια ζωής στον αστεροειδή Bennu ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα
- Πούτιν: «Η Ουκρανία χωρίς στρατηγικά αποθέματα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα - Ληστές οι Ευρωπαίοι»
- Κάλαντα: Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που μάλλον έχει ξεχαστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.