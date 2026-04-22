ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στο Ιράν – Τι ζητάει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δώσει προθεσμία στο Ιράν για την υποβολή πρότασης, λέει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | EPA/AARON SCHWARTZ / POOL/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει μια «ενιαία» απάντηση από την ιρανική ηγεσία στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ διευκρίνισε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στην Τεχεράνη για την υποβολή της ιρανικής πρότασης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην εκπομπή «The Story with ⁠Martha MacCallum» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, η Λέβιτ είπε πως το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει στις ΗΠΑ τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

