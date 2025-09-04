ΗΠΑ: Ο Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε την Τετάρτη στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας από τους δικαστές να αποφανθούν άμεσα ότι ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να επιβάλλει εκτεταμένους εμπορικούς δασμούς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Η κυβέρνηση καλεί το δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση του Εφετείου που έκρινε ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι βάσει νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

Παρόλο που το Εφετείο άφησε τους δασμούς σε ισχύ προσωρινά, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου με αίτηση που κατατέθηκε αργά την Τετάρτη και δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Associated Press.

Η απόφαση του Εφετείου, με πλειοψηφία 7-4, ήρθε μετά από προσφυγές πολιτειών και μικρών επιχειρήσεων που υποστήριξαν ότι οι δασμοί προκαλούν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η απόφαση ουσιαστικά επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση χαμηλότερου δικαστηρίου που είχε κρίνει τους δασμούς παράνομους.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση προκαλεί αβεβαιότητα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που έχει ξεκινήσει ο Πρόεδρος μέσω των δασμών, θέτοντας σε κίνδυνο ήδη συμφωνημένα πλαίσια και τρέχουσες διαπραγματεύσεις.