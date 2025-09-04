ΗΠΑ: Παρέμβαση βουλευτών στο Κογκρέσο για τη σύλληψη πέντε Ελληνοκύπριων στα Κατεχόμενα

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο απέστειλαν επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας ανησυχία για τη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα Κατεχόμενα.

Οι βουλευτές Ντίνα Τάιτους, Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάππας και Νικόλ Μαλλιωτάκη υπογραμμίζουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι οι συλλήψεις είναι «πολιτικά υποκινούμενες και παράνομες» και απειλούν τη δικοινοτική και διζωνική συνολική διευθέτηση για την επανένωση της Κύπρου.

Οι Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο χωριό Τρίκωμο ενώ επισκέπτονταν τις πατρογονικές εστίες τους και κατηγορήθηκαν για παράνομη είσοδο, κατασκοπεία και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Οι βουλευτές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να παρέμβει μέσω των πρεσβειών στη Λευκωσία και την Άγκυρα για την άμεση απελευθέρωσή τους και να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής και των παραβιάσεων στην Κύπρο.