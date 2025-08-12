ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ετοιμάζει «στρατιωτική δύναμη» για τυχόν αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά για να, όπως είπε, ανακαταλάβει την Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Washington Post, που έχει στην κατοχή της εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου, η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί σχέδια για τη δημιουργία μιας «Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Αναταραχές» που θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς με αποστολή την ταχεία ανάπτυξη σε αμερικανικές πόλεις που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή άλλες αναταραχές.

Το σχέδιο προβλέπει ότι 600 στρατιώτες θα βρίσκονται σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν σε μόλις μία ώρα, σύμφωνα με τα έγγραφα. Θα χωριστούν σε δύο ομάδες των 300 και θα σταθμεύσουν σε στρατιωτικές βάσεις στην Αλαμπάμα και την Αριζόνα, με αρμοδιότητα τις περιοχές ανατολικά και δυτικά του ποταμού Μισισιπή, αντίστοιχα.

ΗΠΑ: Τι θα προβλέπει το νέο σχέδιο Τραμπ

Σε ό,τι αφορά το κόστος, σε περίπτωση που εγκριθεί η εν λόγω πρόταση, θα ήταν τεράστιο, ενώ θα απαιτηθεί η 24ωρη ετοιμότητα στρατιωτικών αεροσκαφών και πληρωμάτων. Η μεταφορά στρατευμάτων μέσω εμπορικών αεροπορικών εταιρειών θα ήταν λιγότερο δαπανηρή, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η πρόταση αντιπροσωπεύει μια άλλη πιθανή επέκταση της προθυμίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις σε αμερικανικό έδαφος. Βασίζεται σε ένα τμήμα του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών που επιτρέπει στον αρχιστράτηγο να παρακάμψει τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση του στρατού εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει η Washington Post σχετικά με τις «τρύπες» στον νόμο.

Τα έγγραφα, που φέρουν την ένδειξη «προαποφασιστικά», είναι περιεκτικά και περιέχουν εκτενή συζήτηση σχετικά με τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις της θέσπισης ενός τέτοιου προγράμματος. Συντάχθηκαν από αξιωματούχους της Εθνοφρουράς και φέρουν ημερομηνίες που χρονολογούνται από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου.

Το οικονομικό έτος 2027 είναι το νωρίτερο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας προϋπολογισμού του Πενταγώνου, σύμφωνα με τα έγγραφα, αφήνοντας ασαφές εάν η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα μέσω μιας εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης.

Επίσης, δεν είναι σαφές εάν η πρόταση έχει ήδη κοινοποιηθεί στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το Γραφείο της Εθνικής Φρουράς δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

