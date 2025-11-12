ΗΠΑ: Πολικό ψύχος εν μέσω φθινοπώρου - Θερμοκρασίες «ρεκόρ»

Πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα βιώνουν κάτοικοι των μεσοδυτικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, με τις θερμοκρασίες να είναι οι πιο χαμηλές που έχουν καταγραφεί από το 1976 για φθινόπωρο από το Μίσιγκαν μέχρι τη Φλόριντα.
Χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες από ένα σύντομο κύμα αρκτικού αέρα, έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις μέχρι το Μαϊάμι με τις θερμοκρασίες έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού γα την εποχή.
Η χιονοθύελλα που έχει πάρει το «σχήμα λίμνης», όπως κατέγραψαν δορυφόροι, πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.
Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, ως και 30 εκατοστά χιονιού στρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.
Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα.
