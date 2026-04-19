ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα – Πολλοί τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντροδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
«Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν.
«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Το πανεπιστήμιο είχε νωρίτερα κάνει γνωστό πως πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί κοντά στη διασταύρωση των οδών College Clinton, μια συνοικία που είναι γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.
