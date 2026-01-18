ΗΠΑ: Σκότωσε 25χρονο κούριερ πιστεύοντας πως είναι ο κακοποιητικός σύντροφος της κόρης του

Άνδρας στο Τέξας των ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε κούριερ, καθώς θεώρησε ότι είναι ο σύντροφος της κόρης του.

Ο 39χρονος Jonathan Ross Mata συνελήφθη κατηγορούμενος για τον θάνατο του 25χρονου Desmond Butler, κούριερ της Amazon. Το θανατηφόρο συμβάν έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο άτυχος 25χρονος βρέθηκε, τυχαία, σε ένα πρατήριο βενζίνης, την ώρα που ήταν εκεί και ο Mata με τη σύζυγό του. Εκείνη πίστεψε ότι μέσα στο όχημα του θύματος ήταν και η κόρη της και άρχισαν να το καταδιώκουν. Ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε τον 25χρονο, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας.

Οι γονείς επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και έφυγαν από το σημείο, ενώ το θύμα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η συνοδηγός του θύματος είπε στην αστυνομία πως ο δράστης άνοιξε την πόρτα και τής είπε πως ψάχνει την κόρη του, που έχει πέσει θύμα απαγωγής, και δεσμεύτηκε πως θα καλέσει βοήθεια.

Από την έρευνα φάνηκε πως ο Mata και η σύζυγός του είχαν λάβει ένα τηλεφώνημα από την κόρη τους, η οποία τούς είπε πως κακοποιήθηκε από τον σύντροφό της. Βρέθηκαν στο πρατήριο για να παραλάβουν την κόρη τους και όταν είδαν την συνεπιβάτιδα του 25χρονου πίστεψαν ότι είναι εκείνη.

Ο 39χρονος παραδόθηκε την περασμένη Τετάρτη (14/01), και κρατείται με εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων. Η δίκη του αναμένεται για τις 25 Φεβρουαρίου.

Παραδέχθηκε πως πυροβόλησε τρεις φορές και δεν είχε συνειδητοποιήσεις πως τραυμάτισε τον οδηγό. Ισχυρίστηκε ότι δεν κάλεσε την αστυνομία επί τόπου γιατί «φοβήθηκε».

Η οικογένεια του νεαρού είναι συντετριμμένη από την απώλειά του. «Απλά θέλουμε απαντήσεις. Γιατί αυτός; Ο αδελφός μου ήταν η χαρά της ζωής» είπε η αδελφή του.