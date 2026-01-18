Μενού

ΗΠΑ: Σκότωσε 25χρονο κούριερ πιστεύοντας πως είναι ο κακοποιητικός σύντροφος της κόρης του

Νεκρός έπεσε ένας 25χρονος κούριερ στο Τέξας των ΗΠΑ, μετά τους πυροβολισμούς από έναν 39χρονο που έψαχνε την κόρη του.

Αστυνομία στο Τέξας
Αστυνομία στο Τέξας | Φωτ. Αρχείου: EPA/AARON M. SPRECHER/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Άνδρας στο Τέξας των ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε κούριερ, καθώς θεώρησε ότι είναι ο σύντροφος της κόρης του. 

Ο 39χρονος Jonathan Ross Mata συνελήφθη κατηγορούμενος για τον θάνατο του 25χρονου Desmond Butler, κούριερ της Amazon. Το θανατηφόρο συμβάν έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025. 

Ο άτυχος 25χρονος βρέθηκε, τυχαία, σε ένα πρατήριο βενζίνης, την ώρα που ήταν εκεί και ο Mata με τη σύζυγό του. Εκείνη πίστεψε ότι μέσα στο όχημα του θύματος ήταν και η κόρη της και άρχισαν να το καταδιώκουν. Ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε τον 25χρονο, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας.

Οι γονείς επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και έφυγαν από το σημείο, ενώ το θύμα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Η συνοδηγός του θύματος είπε στην αστυνομία πως ο δράστης άνοιξε την πόρτα και τής είπε πως ψάχνει την κόρη του, που έχει πέσει θύμα απαγωγής, και δεσμεύτηκε πως θα καλέσει βοήθεια. 

Από την έρευνα φάνηκε πως ο Mata και η σύζυγός του είχαν λάβει ένα τηλεφώνημα από την κόρη τους, η οποία τούς είπε πως κακοποιήθηκε από τον σύντροφό της. Βρέθηκαν στο πρατήριο για να παραλάβουν την κόρη τους και όταν είδαν την συνεπιβάτιδα του 25χρονου πίστεψαν ότι είναι εκείνη. 

Ο 39χρονος παραδόθηκε την περασμένη Τετάρτη (14/01), και κρατείται με εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων. Η δίκη του αναμένεται για τις 25 Φεβρουαρίου. 

Παραδέχθηκε πως πυροβόλησε τρεις φορές και δεν είχε συνειδητοποιήσεις πως τραυμάτισε τον οδηγό. Ισχυρίστηκε ότι δεν κάλεσε την αστυνομία επί τόπου γιατί «φοβήθηκε». 

Η οικογένεια του νεαρού είναι συντετριμμένη από την απώλειά του. «Απλά θέλουμε απαντήσεις. Γιατί αυτός; Ο αδελφός μου ήταν η χαρά της ζωής» είπε η αδελφή του. 

