ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα βίντεο και μηνύματα που εκθέτουν πράκτορα της CBP μετά τον πυροβολισμό γυναίκας

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες αστυνομικών συνόρων (CBP), το οποίο φαίνεται να αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τον πυροβολισμό της Μαριμάρ Μαρτίνεζ, μιας Αμερικανίδας πολίτη, τον περασμένο Οκτώβριο στο Σικάγο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού παράτυπων μεταναστών, όταν ο πράκτορας Τσαρλς Έξαμ πυροβόλησε τη Μαρτίνεζ πέντε φορές.

Η αρχική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριζε ότι η γυναίκα είχε ρίξει το αυτοκίνητό της πάνω στο όχημα των πρακτόρων, οδηγώντας τον Έξαμ να πυροβολήσει σε «κατάσταση αυτοάμυνας».

'Time to get aggressive': Newly-released body cam video shows CBP actions during October shooting of Chicago woman. https://t.co/Yd91MHHnEi pic.twitter.com/cpnsANJVzs — Eric Horng (@EricHorngABC7) February 11, 2026

Το βίντεο δείχνει διαφορετική εικόνα

Η Μαρτίνεζ από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι δέχθηκε επίθεση. Το νέο βίντεο φαίνεται να ενισχύει τη θέση της, καθώς δείχνει ότι οι πράκτορες ενδέχεται να συγκρούστηκαν εκείνοι με το όχημά της.

Λίγο πριν τη σύγκρουση, ένας πράκτορας ακούγεται να λέει «κάνε κάτι, σκύλα», ενώ άλλος δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα να γίνουμε επιθετικοί» και «θα έχουμε επαφή».

Μετά τη σύγκρουση, ο Έξαμ βγαίνει από το όχημα και πυροβολεί επανειλημμένα προς το αυτοκίνητο της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αμφισβητήσεις, κατηγορίες και αντιδράσεις

Παρότι η Μαρτίνεζ κατηγορήθηκε αρχικά για παρεμπόδιση ομοσπονδιακού πράκτορα, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν τον Νοέμβριο. Ωστόσο, η επίσημη ανακοίνωση που την χαρακτήριζε «εσωτερικό τρομοκράτη» παραμένει ακόμη αναρτημένη.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι το υπηρεσιακό όχημα του Έξαμ μεταφέρθηκε για επιδιορθώσεις πριν επιτραπεί στους δικηγόρους της Μαρτίνεζ να το εξετάσουν. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν μηνύματα του πράκτορα, στα οποία φέρεται να καυχιέται για το «σημάδι» του.

Εσωτερικές αντιδράσεις στην CBP

Ανάμεσα στα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν βρίσκεται και ένα μέιλ του επικεφαλής της CBP, Γκρεγκ Μποβίνο, ο οποίος ευχαριστεί τον Έξαμ για την «εξαιρετική του υπηρεσία» και τον προτρέπει να αναβάλει τη συνταξιοδότησή του. Ο Μποβίνο έχει ήδη υποβιβαστεί σε άλλη υπόθεση.

Η Μαρτίνεζ ζητά δικαίωση

Η γυναίκα, δασκάλα του συστήματος Μοντεσόρι, δήλωσε ότι ζήτησε τη δημοσιοποίηση του υλικού μετά από άλλους πρόσφατους θανατηφόρους πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο δικηγόρος της, Κρίστοφερ Παρέντε, τόνισε ότι η πελάτισσά του επιδιώκει να καθαρίσει το όνομά της και σκοπεύει να κινηθεί νομικά. «Δεν μπορείς να αποκαλείς έναν Αμερικανό πολίτη χωρίς ποινικό μητρώο ‘εσωτερικό τρομοκράτη’ και να το επαναλαμβάνεις επί μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.