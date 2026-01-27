ΗΠΑ: Συνελήφθη CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης που «τσέπωνε» εκατομμύρια - Το πολυτελές ακίνητο στην Ελλάδα

Άνδρας από τις ΗΠΑ, συνελήφθη σήμερα με βάση ομοσπονδιακή ποινική καταγγελία που τον κατηγορεί για απάτη με την απόκτηση 23 εκατομμυρίων δολαρίων από δημόσιο χρήμα που προοριζόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η φιλανθρωπική εταιρεία, είχε ως στόχο την καταπολέμηση της αστεγίας με το να διαθέτει στους αστέγους χρήματα από φορολογούμένους, να τους βρίσκει στέγη και να τους δίνει τρία γεύματα κάθε μέρα, αλλά τελικά ο CEO της Alexander Soofer, έκανε απάτες μέσω ης εταιρέιας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αντί ο CEO να προχωρήσει στα παραπάνω, «τσέπωσε» 10 εκατομμύρια δολάρια από το πρόγραμμα και έχτισε σπίτι , πήρε Range Rover αξίας 125.000 δολαρίων, πλήρωσε τα δίδακτρα σε ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά του, έκανε συνεχώς ταξίδια με ιδιωτικό τζετ και έμενε σε πολυτελή θέρετρα.

Η δράση του Alexander Soofer δεν περιορίστηκε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δράστης φάνηκε επίσης να χρησιμοποιεί 475.000 δολάρια για να αγοράσει ένα ακίνητο διακοπών στην Ελλάδα, στέλνοντας αυτά τα χρήματα σε έναν Έλληνα κατασκευαστή ακινήτων.