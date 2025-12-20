ΗΠΑ: Τέσσερις μετανάστες νεκροί σε κέντρα κράτησης - Αρνητικό ρεκόρ για το 2025

Νεκροί βρέθηκαν τέσσερις μετανάστες , που κρατούντα σε κέντρα στις ΗΠΑ, όπου μετήχθησαν από την αστυνομία μετανάστευσης αυτή την εβδομάδα, όπως δείχνουν ισάριθμα δελτία Τύπου της ICE που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Πέμπτη (8/12), όσο οι θάνατοι κρατούμενων αλλοδαπών για φέτος κατέρριψαν ρεκόρ των τελευταίων 20 ετών.

Οι τέσσερις κρατούμενοι, κατά αντίστροφη χρονολογική σειρά των ανακοινώσεων Τύπου υπήκοοι της Αϊτής, της Βουλγαρίας, της Νικαράγουας και της Ερυθραίας, έχασαν τη ζωή τους μεταξύ της 12ης και της 15ης Δεκεμβρίου.

Παρά το γεγονός ότι οι υποθέσεις ερευνώνται ακόμη, η αστυνομική υπηρεσία δήλωσε πως οι δύο θάνατοι επήλθαν έπειτα από επείγοντα ιατρικά περιστατικά και οι υπόλοιποι δύο πιστεύεται πως οφείλονταν σε φυσικά αίτια.

Παράλληλα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει τις μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών ως προτεραιότητά του.

Μάλιστα, η κυβέρνησή αύξησε τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις μεταναστών σε κέντρα κράτησης σε επίπεδο ρεκόρ: κάπου 66.000 άνθρωποι τελούσαν υπό κράτηση στα τέλη Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ τελούσαν υπό κράτηση της ICE φέτος, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η οποία βασίστηκε στις ανακοινώσεις της, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος από το 2004, σύμφωνα με στατιστικές της υπηρεσίας, ενώ ακόμη μένουν ένδεκα ημέρες ως το τέλος της χρονιάς.

Η ICE διαβεβαιώνει πως παραμένει: «δεσμευμένη να εξασφαλίσει πως όλοι όσοι τελούν υπό την κράτησή της διαβιούν σε ασφαλή και ανθρώπινα περιβάλλοντα».

Πολιτικοί των δημοκρατικών επέκριναν τους θανάτους μεταναστών υπό κράτηση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Η ICE είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, κάτι που ξεκάθαρα παραβλέπει», τόνισε η βουλεύτρια Πραμίλα Τζάιαπαλ μέσω X, προσθέτοντας η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από «φρικιαστική».

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει σε μέλη του Κογκρέσου να κάνουν απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε κέντρα κράτησης μεταναστών, τα περισσότερα από τα οποία είναι ιδιωτικά.

Βουλευτές των δημοκρατικών απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας πως εν τους επιτρέπεται η πρόσβαση, κάτι που όπως τόνισαν είναι κατοχυρωμένο στη νομοθεσία των ΗΠΑ και απαραίτητο για να υπάρχει σωστή επίβλεψη.

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν επισκέφθηκε χθες κέντρο κράτησης μεταναστών στο Λόουερ Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.