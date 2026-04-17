«Ήπιαν τον μισθό τους»: Βρέθηκε πήλινη απόδειξη 4.000 ετών για την πιο επική πληρωμή στην ιστορία

Η πρώτη παγωμένη γουλιά μετά την καταβολή του μισθού δεν είναι απλώς μια σύγχρονη απόλαυση - είναι μια ιεροτελεστία με ρίζες βαθιά στην αρχαιότητα.

Και πλέον, οι επιστήμονες κρατούν στα χέρια τους τις ιστορικές αποδείξεις για να το επιβεβαιώσουν, φέρνοντας στο φως έναν από τους αρχαιότερους «λογαριασμούς μπύρας» στην ιστορία, κρυμμένο στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας.

Το μυστικό των πήλινων πινακίδων

Για περισσότερο από έναν αιώνα, το μουσείο φιλοξενούσε μια τεράστια συλλογή από πήλινες επιγραφές των πρώτων πολιτισμών της Μέσης Ανατολής.

Γραμμένες σε νεκρές πλέον γλώσσες, κρατούσαν τα μυστικά τους επτασφράγιστα. Σήμερα, όμως, οι ειδικοί έσπασαν τον κώδικα.

Η αποκρυπτογράφησή τους έφερε στην επιφάνεια συναρπαστικές αναφορές για ξεχασμένους βασιλιάδες, σκοτεινή μαγεία, αλλά και... επικές συναλλαγές με αλκοόλ.

Το απόλυτο εύρημα είναι μια πινακίδα ηλικίας 4.000 ετών από την αρχαία πόλη Ούμμα, στο σημερινό νότιο Ιράκ. Το έγγραφο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο του εκκαθαριστικού σημειώματος, μόνο που αντί για συμβατικό νόμισμα, καταγράφει την πληρωμή της σκληρής εργασίας με μπύρα.

Σύμφωνα με τα αρχεία, ένας επιστάτης ή εργολάβος της εποχής ονόματι «Αγιάλλι», μοίρασε σε μια ομάδα εργατών τον μισθό τους σε ακριβείς, διαβαθμισμένες ποσότητες:

16 λίτρα «υψηλής ποιότητας μπύρας» (η premium επιλογή της εποχής)

55 λίτρα «κανονικής μπύρας»

Δεν επρόκειτο απλώς για μια αφορμή για γλέντι μετά τη δουλειά, αλλά για ζήτημα θερμίδων και επιβίωσης. Όπως εξηγεί ο Δρ Τρόελς Αρμπόλ από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης:

«Υπάρχουν αρκετά κείμενα στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας που αποδεικνύουν τη χρήση της μπύρας ως αμοιβή προς τους εργάτες.

Πρόκειται ουσιαστικά για αυθεντικές αποδείξεις και διοικητικά έγγραφα.

Η μπύρα της εποχής είχε τεράστια διατροφική αξία και αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος, όχι μόνο της διατροφής, αλλά και του συνολικού τρόπου ζωής αυτών των πρώιμων αστικοποιημένων πληθυσμών.»