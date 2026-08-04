Το Ιράν ακύρωσε το σχέδιό του για επίθεση στην Ουκρανία, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις (4/8) του Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικού συμβούλου του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν ακύρωσε μια επιχείρηση για την επίθεση σε τρεις θέσεις στην Ουκρανία, αφού η κυβέρνηση της χώρας ζήτησε «συγγνώμη» για την επίθεση της 25ης Ιουλίου σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα.

Ο Ρεζάι πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για τις επιθέσεις πριν από την ακύρωση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει καμία θαλάσσια διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ εκτός της καθορισμένης διαδρομής του Ιράν, λέγοντας ότι οποιοδήποτε εχθρικό πολεμικό πλοίο επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει μια «παράνομη διαδρομή» θα πληγεί.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε στην ουκρανική επίθεση. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε διαβεβαιωθεί από τον Ουκρανό ομόλογό του, Andrii Sybiha, ότι η επίθεση στο ιρανικό πλοίο ήταν ακούσια και ότι το Κίεβο δεν επιδίωκε κλιμάκωση.