Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο σε υπόγειους χώρους, κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Ισφαχάν

Το Ιράν φέρεται ότι άρχισε να αποθηκεύει ουράνιο σε υπόγειο χώρο. Μέρος του, σε ποσοστό έως 60%, κοντά σε βαθμίδα για την κατασκευή όπλων, έχει ήδη αποθηκευτεί κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Ισφαχάν, τόνισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε εμπιστευτική έκθεση που εστάλη σήμερα στα κράτη μέλη του Οργανισμού.

Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%, ποσοστό καθαρότητας που βρίσκεται κοντά στο 90%, το οποίο θεωρείται το ιδανικό επίπεδο καθαρότητας σε ισότοπο Ουρανίου-235 (U-235) για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η είσοδος στο συγκρότημα της σήραγγας χτυπήθηκε σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά η εγκατάσταση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό άθικτη, τόνισαν διπλωμάτες.

Στην έκθεση ο Οργανισμός καλεί το Ιράν να του επιτρέψει να επιθεωρήσει όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Η έκθεση, που περιήλθε σε γνώση του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου, στάλθηκε στα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ενόψει μιας τριμηνιαίας συνεδρίασης την επόμενη εβδομάδα του διοικητικού συμβουλίου των 35 χωρών, εν μέσω των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, των οποίων ο τελευταίος γύρος ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη χωρίς καμία πρόοδο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στην έκθεση του ΔΟΑΕ υπογραμμίζεται πως «οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2026», και επιβεβαιώνεται ότι ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι συμμετείχε στις ιρανοαμερικανικές συνομιλίες της 17ης και 26ης Φεβρουαρίου.

Ο ΔΟΑΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάλεσε παράλληλα το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» απαντώντας «με άκρως επείγοντα χαρακτήρα» στο αίτημα του Οργανισμού να επιθεωρήσει όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Όπως και οι προηγούμενες εκθέσεις του ΔΟΑΕ, αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Ουάσινγκτον για να υποστηρίξει το επιχείρημά της ότι η Τεχεράνη δεν είναι διαφανής σχετικά με τις πυρηνικές της δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τις τελευταίες εβδομάδες Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διεξάγουν γύρους συνομιλιών, εν μέσω μιας μαζικής στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, με επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ για ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με το ερώτημα να παραμένει αναπάντητο αν υπάρχει προοίμιο συμφωνίας ή πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.