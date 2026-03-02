Ιράν: «Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ, "παραληρηματικές φαντασιώσεις" του Τραμπ»

Το Ιράν αρνείται να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Σε δηλώσεις του σήμερα, Δευτέρα (02/03), ο Λαριτζανί απέρριψε κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι έσπειρε «το χάος» στη Μέση Ανατολή

«Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ» τόνισε και κατηγόρησε τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ πως «βύθισε την περιοχή στο χάος με τις "παραληρηματικές φαντασιώσεις" του και τώρα φοβάται ότι θα υπάρξουν κι άλλες απώλειες στις τάξεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».

Σημειώνεται πως χθες, ο Τραμπ δήλωσε πως η νέα ηγεσία στην Τεχεράνη επιθυμεί διάλογο με την Ουάσινγκτον κι ότι ο ίδιος είναι σύμφωνος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Atlantic, είπε πως οι ηγέτες του Ιράν «επιθυμούν συνομιλίες κι εγώ συμφώνησα να μιλήσω μαζί τους». Υποστήριξε πως «θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ».

Ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει πότε θα γίνουν οι συνομιλίες: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό». Συμπλήρωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης εάν σκοπεύει να παρατείνει τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει μια λαϊκή εξέγερση, αλλά απέφυγε να δεσμευτεί, λέγοντας πως θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση υπό το πρίσμα των εξελίξεων.

Εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι οι Ιρανοί θα εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν. «Άνθρωποι εκεί ζητωκραυγάζουν στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές βόμβες που πέφτουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.