Ιράν: «Δεν θα κατασκευάσουμε ποτέ πυρηνική βόμβα», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν λέει πως το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στην 80ή Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στην 80ή Συνέλευση του ΟΗΕ | AP
Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας σήμερα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες μέρες πριν από την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης λόγω των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

