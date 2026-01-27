Ιράν: Ισχυρισμοί για έκρηξη σε πυρηνική εγκατάσταση - Φόβοι για κινητοποίηση των ΗΠΑ

Πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν φέρεται να συνταράχθηκε από «έκρηξη», τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρατάξει το Ναυτικό και την Αεροπορία των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, εγείροντας φόβους για ανοιχτή σύγκρουση.

Ένα στρατιωτικό συγκρότημα στο Ιράν φέρεται να υπέφερε την έκρηξη, εν μέσω φημών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν είναι ακόμη γνωστό τι, και αν, προκάλεσε την έκρηξη.

Η Open Source Intel, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως υπηρεσία παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, ανέφερε μια έκρηξη στο «στρατιωτικό συγκρότημα» του Parchin, επικαλούμενη τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή του Ιράν Behnam Gholipour.

🚨 BREAKING: Explosion at Iran’s Parchin nuclear site



Confirmed by IRGC’s Quds unit. pic.twitter.com/i1kq1JC1j6 — Tousi TV (@TousiTVOfficial) January 27, 2026

Ιράν: Ανεπιβεβαίωτες οι φήμες για έκρηξη

Ωστόσο άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι οι ήχοι γύρω από το Parchin σχετίζονται με τις τυπικές δραστηριότητες και δοκιμές του στρατιωτικού κέντρου στην περιοχή.

Τον Νοέμβριο του 2024, παρόμοιο δημοσίευμα είχε υποστηρίξει ότι το Ισραήλ φέρεται να έπληξε το στρατιωτικό συγκρότημα Parchin, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Η εγκατάσταση φέρεται να ήταν μέρος του ιρανικού προγράμματος πυρηνικών όπλων Amad μέχρι το 2003. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή εκρηκτικών που απαιτούνταν για την πυροδότηση πυρηνικού μηχανισμού, αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

