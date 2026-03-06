Ιράν: Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί

Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, ο οποίος σύμφωνα με αραβικά μέσα εκτελέστηκε από την ιρανική ηγεσία ως κατάσκοπος της Μοσάντ.
Ο Καανί να σημειωθεί ότι βρισκόταν μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά είχε καταφέρει να επιβιώσει.
