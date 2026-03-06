Ιράν: Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί

Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, ο οποίος σύμφωνα με αραβικά μέσα εκτελέστηκε από την ιρανική ηγεσία ως κατάσκοπος της Μοσάντ.

Ο Καανί να σημειωθεί ότι βρισκόταν μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά είχε καταφέρει να επιβιώσει.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed. pic.twitter.com/6WmTDhBgor — IGC NEWS (@NewsIgc) March 6, 2026