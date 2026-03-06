Μενού

Ιράν: Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί

Ο Ισμαήλ Καανί, στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή, με αραβικά μέσα να κάνουν λόγο για εκτέλεση του από την ιρανική ηγεσία.

Ισμαήλ Καάνι
Ισμαήλ Καάνι | X / @NewsIgc
Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, ο οποίος σύμφωνα με αραβικά μέσα εκτελέστηκε από την ιρανική ηγεσία ως κατάσκοπος της Μοσάντ.

Ο Καανί να σημειωθεί ότι βρισκόταν μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά είχε καταφέρει να επιβιώσει.

 

