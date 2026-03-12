Το Ιράν ορίζει πρώτη φορά τις προϋποθέσεις για λήξη του πολέμου - Οι τρεις όροι

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, έθεσε χθες, Τετάρτη (11/03), τρεις όρους για να συμφωνήσει η χώρα του τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Όπως είπε, για να λήξει ο πόλεμος στον Περσικό, απαιτείται «η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και οι σταθερές διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικής επιθετικότητας».
Ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος περιέγραψε δημόσια συγκεκριμένους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Αυτό, όπως έγραψε στο X είναι «ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος - που πυροδοτήθηκε από το σιωνιστικό καθεστώς και τις ΗΠΑ».
Συνομιλίες με Ρωσίας και Πακιστάν
Καθώς το Ιράν συνέχιζε να αντιδρά εναντίον περιφερειακών οικονομικών και στρατιωτικών στόχων, ο πρόεδρος δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τους ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν για να επιβεβαιώσει τη «δέσμευση του Ιράν για ειρήνη».
«Μίλησα με τους ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν, επιβεβαίωσα εκ νέου τη δέσμευση του Ιράν για ειρήνη στην περιοχή» έγραψε.
Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ταξίδεψε σήμερα, Πέμπτη (12/03), στην Τεχεράνη για σύντομη επίσκεψη.
