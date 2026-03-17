Ιράν: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον Λαριτζανί - Αναρτήθηκε μήνυμα στα social media του

Συνεχίζεται το θρίλερ σχετικά με την τύχη του Αλί Λαριτζανί, με το Ισραήλ να ανακοινώνει τον θάνατό του. Πριν από λίγη ώρα, δημοσιεύτηκε, μήνυμα στους λογαριασμούς του στα social media.

Ειδικότερα, υπάρχουν αναρτήσεις σε Χ και Telegram, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν να κάνουμε με την φημολογούμενη επίθεση σε βάρος του, αλλά για την κηδεία στελεχών του πολεμικού ναυτικού του Ιράν.

«Με την ευκαιρία της τελετής κηδείας των γενναίων μελών του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές του ιρανικού λαού και αυτά τα μαρτύρια θα ενισχύσουν τα θεμέλια του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας εντός της δομής των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα χρόνια. Παρακαλώ τον Παντοδύναμο Θεό να απονείμει σε αυτούς τους αγαπητούς μάρτυρες τους υψηλότερους βαθμούς» ανέφερε στο χειρόγραφο μήνυμά του.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (17/03), ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Basij, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Basij - του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ» δήλωσε, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.