Ιράν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 35 τραυματίες από αμερικανικό πλήγμα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στον νότο του Ιράν, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο.
«Κάτοικοι τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή», μετέδωσε επίσης το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο προσθέτοντας ότι η επίθεση έπληξε «γειτονιά με κατοικίες» στο Σιρίκ.
Νωρίτερα απόψε Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες έπειτα από αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας.
«Ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο», δήλωσε ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν στην κρατική τηλεόραση.
Δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από τις ΗΠΑ.
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