Iράν: Ξανά στο στόχαστρο των ΗΠΑ το νησί Κεσμ - Βομβαρδισμούς στο Ορμούζ αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ στο Ιράν, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.