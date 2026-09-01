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Iράν: Ξανά στο στόχαστρο των ΗΠΑ το νησί Κεσμ - Βομβαρδισμούς στο Ορμούζ αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ στο Ιράν και φερόμενα στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ.

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Πυραυλικό χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
Πυραυλικό χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν | Getty
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Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ στο Ιράν, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

 

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