Ιρανικά ΜΜΕ μιλούν για τη «μεγαλύτερη σφαγή του Ιράν» – Καταγγελίες για προσωπική εντολή του Αλί Χαμενεΐ

Η συντακτική επιτροπή του Iran International εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την καταστολή της ιρανικής εθνικής επανάστασης, αναφέροντας:
«Τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, κυρίως δύο συνεχόμενες νύχτες, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 και 9 Ιανουαρίου».
Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Οι πληροφορίες που έλαβε το Iran International από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και το Προεδρικό Γραφείο δείχνουν ότι αυτή η σφαγή πραγματοποιήθηκε με προσωπική εντολή του Αλί Χαμενεΐ, με τη ρητή ειδοποίηση και έγκριση των επικεφαλής των τριών κλάδων της κυβέρνησης και με την έκδοση διαταγής άμεσης πυράς από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας».
Η συντακτική επιτροπή εξηγεί ότι τα στατιστικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες με βάση πληροφορίες από πηγή κοντά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δύο πηγές στο Προεδρικό Γραφείο, μαρτυρίες από μέλη της Επαναστατικής Φρουράς στις πόλεις Μασάντ, Κερμανσάχ και Ισφαχάν, καθώς και από αυτόπτες μάρτυρες και οικογένειες των νεκρών.
Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν αναφορές πεδίου, δεδομένα από ιατρικά κέντρα και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από γιατρούς και νοσηλευτές σε διάφορες πόλεις. Όλα εξετάστηκαν προσεκτικά σε πολλαπλά στάδια, σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Αυτή η σφαγή είναι πρωτοφανής στην ιρανική ιστορία όσον αφορά τη γεωγραφική της έκταση, την ένταση της βίας και τον αριθμό των θανάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα».
