Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού: Αναφορές για θύματα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Δαμασκού της Συρίας το απόγευμα της Πέμπτης (2/7).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές γίνεται λόγος για αρκετούς τραυματίες ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο και κρατικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για νεκρούς.
Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya, μετέδωσε πως μια έκρηξη σημειώθηκε στη συριακή πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι τα αίτιά της δεν ήταν σαφή.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε καφέ στην οδό Αλ Νασρ, κοντά στο Παλάτι της Δικαιοσύνης ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια.
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