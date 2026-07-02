Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού: Αναφορές για θύματα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Δαμασκού της Συρίας το απόγευμα της Πέμπτης (2/7).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές γίνεται λόγος για αρκετούς τραυματίες ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο και κρατικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για νεκρούς.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya, μετέδωσε πως μια έκρηξη σημειώθηκε στη συριακή πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι τα αίτιά της δεν ήταν σαφή.

🚨#Damascus: casualties from the explosion have been reported, and the cause of the blast remains unknown at this time wether it's IED or a suicide attack https://t.co/cG9jGKPpU2 pic.twitter.com/viRpwfpEVd — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) July 2, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε σε καφέ στην οδό Αλ Νασρ, κοντά στο Παλάτι της Δικαιοσύνης ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια.



