Ισχυρή έκρηξη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (15/1) στο ιστορικό κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.
Από την έκρηξη έχει προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος παλαιότερα μονοκατοικίες.
Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο πρακτορείο ANP.
Τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, ενώ ιατρική ομάδα τραύματος μεταφέρθηκε στην περιοχή με ελικόπτερο. Η αστυνομία άρχισε να αποκλείει την περιοχή, την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Οι αξιωματούχοι κάλεσαν τον τοπικό πληθυσμό να μείνει μακριά από την περιοχή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.
Υπήρξε μια «γιγαντιαία έκρηξη», ανέφερε η τοπική υπηρεσία ANP, επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.
