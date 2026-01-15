Ισχυρή έκρηξη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (15/1) στο ιστορικό κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

🚨#BREAKING

Massive explosion rocks Utrecht, Netherlands

Widespread destruction reported

Emergency services on scene

Cause under investigation

🇳🇱💥 #Utrecht #Explosion pic.twitter.com/YILN79Uavx — TIMES ALERTS (@TimesB29989108) January 15, 2026

Από την έκρηξη έχει προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος παλαιότερα μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο πρακτορείο ANP.

Τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, ενώ ιατρική ομάδα τραύματος μεταφέρθηκε στην περιοχή με ελικόπτερο. Η αστυνομία άρχισε να αποκλείει την περιοχή, την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι αξιωματούχοι κάλεσαν τον τοπικό πληθυσμό να μείνει μακριά από την περιοχή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

Υπήρξε μια «γιγαντιαία έκρηξη», ανέφερε η τοπική υπηρεσία ANP, επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

