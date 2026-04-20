Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, με τις Αρχές να έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο και να μείνουν μακριά από τα παράλια, αλλά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους.

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#地震) M7.3 occurred 127 km SE of #Hachinohe (#Japan) 10 min ago (local time 16:52:59). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/a79j1Srobu — EMSC (@LastQuake) April 20, 2026