Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, με τις Αρχές να έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.
Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο και να μείνουν μακριά από τα παράλια, αλλά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.