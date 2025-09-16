Το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTVE στην Ισπανία ψήφισε σήμερα να αποσυρθεί από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision της ερχόμενης χρονιάς, αν συμμετάσχει σ' αυτόν το Ισραήλ, ανακοινώθηκε από την RTVE.

Η Ισπανία είναι η πέμπτη χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον προσεχή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εφόσον επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ, γνωστοποίησε σήμερα η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση (RTÉ) επικαλούμενη τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μαίνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι πρόσφατοι διαγωνισμοί τραγουδιού της Eurovision έχουν επισκιαστεί από την αντίθεση χωρών στη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στη Γάζα που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Αλλά και η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό της Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στην εκδήλωση λόγω της κλίμακας των δεινών της Γάζας, ανακοίνωσε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο AvroTros.

