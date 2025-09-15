Ισπανία: Δεύτερος νεκρός μετά από έκρηξη σε μπαρ της Μαδρίτης - Πώς προκλήθηκε

Άλλος ένας νεκρός βρέθηκε σήμερα στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε μετά από ισχυρή έκρηξη στη Μαδρίτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.

Χθες Κυριακή, στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, κατά το ΑΜΠΕ.

Έκρηξη στη Μαδρίτη: Άγνωστα τα αίτια

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Χαβιέρ Ρομέρο, δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη, που σημειώθηκε στο μπαρ "Mis Tesoros" της Μαδρίτης , οφειλόταν σε διαρροή αερίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Μαδρίτης, Κάρλος Μαρίν, εξήγησε ότι επρόκειτο για έκρηξη αερίου, αλλά ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν τον τύπο του αερίου, την αιτία ή το ακριβές σημείο που συνέβη.