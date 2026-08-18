Ισπανία: Νέοι σεισμοί ταρακούνησαν την Γρανάδα - Τρεις τραυματίες και ζημιές σε κτίρια

Η πρόσβαση των τουριστών στο μεσαιωνικό συγκρότημα της Αλάμπρας περιορίστηκε σήμερα έπειτα από άλλους τρεις σεισμούς που σημειώθηκαν στην επαρχία της Γρανάδας, στη νότια Ισπανία, οι οποίες προκάλεσαν κάποιες ζημιές σε κτίρια στην περιοχή και οδήγησαν στο κλείσιμο ορισμένων μουσείων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της περιοχής της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σανθ, προσθέτοντας πως ένας από αυτούς, ένα κορίτσι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι σεισμοί είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των τεσσάρων βαθμών, ανέφερε το Instituto Geográfico Nacional ((IGN).

Οι σεισμικές δονήσεις ακολούθησαν τον σεισμό μεγέθους πέντε βαθμών που σημειώθηκε το Σάββατο στην ιστορική πόλη Γρανάδα, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του μεσαιωνικού παλατιού της Αλάμπρας, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ισπανίας το οποίο επισκέφθηκαν 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέρυσι.

Αυτή τη φορά, οι αρχές στην Αλάμπρα διέκοψαν την πρόσβαση των τουριστών στο συγκρότημα, που βρίσκεται σε λόφο πάνω από την πόλη και είναι μνημείο της ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία.

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Οι περιφερειακές αρχές της Γρανάδας ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι έκλεισαν διοικητικά κτίρια, μουσεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, όμως τα κέντρα υγείας παραμένουν προσώρας ανοικτά.

Το μετρό της Γρανάδας ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι μειώνει την ταχύτητα των συρμών στα 30 χιλιόμετρα την ώρα για προληπτικούς λόγους, ενώ τοπικά ΜΜΕ έδειξαν πολλά ξενοδοχεία να εκκενώνονται.

Ορισμένα κτίρια, κυρίως κατοικίες, υπέστησαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις, με μεγάλες ρωγμές στους τοίχους, μέρος προσόψεων να αποκολλάται και τούβλα διασκορπισμένα στα πεζοδρόμια.

Ο μεγαλύτερος από τους σημερινούς σεισμούς ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών, σημειώθηκε στις 10:37 τοπική ώρα, 11:37 ώρα Ελλάδας και το επίκεντρό του ήταν στην πόλη Γκόχαρ, δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης της Γρανάδας, ανέφερε το IGN. Επιφανειακοί σεισμοί γίνονται πιο αισθητοί και είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν εντοπισμένες ζημιές σε κτίρια παρά ένα σεισμός παρόμοιας έντασης με μεγαλύτερο βάθος.

Τον σεισμό στην Γκόχαρ ακολούθησαν λίγο μετά μικρότερες σεισμικές δονήσεις σε δύο κοντινές πόλεις στα νότια περίχωρα της Γρανάδας.