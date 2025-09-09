Ισπανία: Πρόταση για καθολική απαγόρευση καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους

Η ισπανική κυβέρνηση, υπό την ηγεσία της αριστερής μειοψηφίας, προτείνει ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στην απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους, όπως παραλίες, στάσεις λεωφορείων, ταράτσες εστιατορίων και αθλητικά στάδια.

Το μέτρο περιλαμβάνει και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα ατμιστικά προϊόντα, τα οποία κερδίζουν έδαφος κυρίως στους νέους.

Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία δήλωσε: «Θα βάζουμε πάντα τη δημόσια υγεία πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Όλοι έχουν δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα και να ζουν περισσότερο και καλύτερα».

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη βιομηχανία της εστίασης, καθώς οι εξωτερικές βεράντες θεωρούνται δημοφιλείς χώροι για τους καπνιστές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους έχει απαγορευτεί στην Ισπανία από το 2011.

Το νομοσχέδιο ακολουθεί το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία τον Ιούλιο προχώρησε σε παρόμοια μέτρα, αν και εξαιρεί τις βεράντες των καφέ και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να περιορίσουν το κάπνισμα, η Ευρώπη εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών παγκοσμίως, με περίπου το 25% των ενηλίκων να καπνίζουν.

Το ισπανικό κοινοβούλιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική κατακερματισμό, έχει δείξει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην έγκριση νομοθετικών πρωτοβουλιών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ισπανία από αιτίες που σχετίζονται με το κάπνισμα — περίπου 137 θάνατοι ημερησίως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, όπως εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, δεν περιλαμβάνει την εφαρμογή της απλής συσκευασίας στα προϊόντα καπνού, μια πρακτική που έχει ήδη υιοθετηθεί από 25 χώρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

