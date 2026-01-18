Ισπανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες από τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των τραυματιών όπως και των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα βαγόνια, μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σήμερα, στη νότια Ισπανία, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

BREAKING: A high-speed train in Adamuz, Córdoba, Spain has been derailed resulting in up to five people killed. Others are injured. Rescue teams are on site. pic.twitter.com/9E1bcz1ONQ — TheMalteseHerald (@malteseherald) January 18, 2026

«Υπάρχουν πέντε νεκροί», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ισπανικής πολιτοφυλακής, μετά τον εκτροχιασμό τρένου το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο που κινείτο στην αντίθετη γραμμή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και τον εκτροχιασμό του δεύτερου τρένου. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της Ανδαλουσίας επιχειρούν στο σημείο.