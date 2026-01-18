Ισπανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες από τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των τραυματιών όπως και των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα βαγόνια, μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σήμερα, στη νότια Ισπανία, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.
«Υπάρχουν πέντε νεκροί», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ισπανικής πολιτοφυλακής, μετά τον εκτροχιασμό τρένου το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο που κινείτο στην αντίθετη γραμμή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και τον εκτροχιασμό του δεύτερου τρένου. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα.
Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της Ανδαλουσίας επιχειρούν στο σημείο.
- Ο νεκρός που πολέμησε στον Μαραθώνα: Η μυστηριώδης εμφάνιση του Θησέα
- Δολοφονία στο Αγρίνιο: Το χωριό άρχισε να μιλάει – «Ήταν γραφτό, κάποιος θα έφευγε από τους δύο»
- Πώς η επίθεση του Τραμπ στη Βενεζουέλα μπορεί να αύξησε τον πλούτο του
- Στέλεχος μεγάλου ελληνικού καναλιού στην επιτροπή της Eurovision στον τελικό της Μάλτας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.