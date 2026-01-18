Μενού

Ισπανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες από τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας

Ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία μετά από το σιδηροδρομικό δυστήχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των τραυματιών όπως και των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα βαγόνια, μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σήμερα, στη νότια Ισπανία, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

«Υπάρχουν πέντε νεκροί», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ισπανικής πολιτοφυλακής, μετά τον εκτροχιασμό τρένου το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο που κινείτο στην αντίθετη γραμμή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και τον εκτροχιασμό του δεύτερου τρένου. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της Ανδαλουσίας επιχειρούν στο σημείο.

