Ισραήλ: Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν την ίδια ώρα που το Κατάρ απομακρύνει εσπευσμένα κατοίκους της περιοχής γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Iran Israel
Πύραυλος από το Ιράν πάνω από το Ισραήλ | ΑΠΕ
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, έπειτα από νέα σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν, πάντως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν πως δεν υπάρχουν θύματα ως αυτό το στάδιο.

Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε τρεις συναγερμούς εξαιτίας εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων τις προηγούμενες δυο ώρες.

Παράλληλα, το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.

«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των αρχών.

