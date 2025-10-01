Το Ισραήλ ετοιμάζεται για «κατάληψη» του στολίσκου για τη Γάζα: Drone πετούν πάνω από τα πλοία

Δύσκολες θα πρέπει να θεωρούνται οι επόμενες ώρες για το Global Sumud Flotilla (Στολίσκο για τη Γάζα), καθώς σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, το Ισραήλ ετοιμάζονται για «κατάληψη» των πλοίων, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο πως το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ βρίσκεται σε εγρήγορση και ετοιμότητα για «κατάληψη» των πλοίων του στολίσκου, με τους συμμετέχοντες της ανθρωπιστικής αποστολής να αναφέρουν πως βρίσκονται στο σημείο, όπου το Τελ Αβίβ σταμάτησε τον προηγούμενο στολίσκο, στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου και περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Παρατηρείται αυξανόμενη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τον στολίσκο. Έχουμε εισέλθει σε περιοχή υψηλού κινδύνου, παραμένουμε σε εγρήγορση» αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ.

Global Sumud Flotilla: Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν τα πλοία

Ο διεθνής στολίσκος που προσπαθεί να διανέμει βοήθεια στη Γάζα ανέφερε σήμερα ότι άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάρια του.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Telegram ότι τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματα τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους.

Ο στόλος έχει τεθεί σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής καθώς πλησιάζει σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από την καθορισμένη ζώνη υψηλού κινδύνου στα ανοικτά των ακτών της Γάζας.