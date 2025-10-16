Μενού

Ισραήλ: Το φόρουμ oμήρων ζητά «πάγωμα» της εκεχειρίας έως την παράδοση των σορών

Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ισραηλινών Ομήρων ζητά η κυβέρνηση να διακόψει την συμφωνία.

Reader symbol
Newsroom
χαμάς όμηροι
Ισραήλ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ισραηλινών Ομήρων κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να αναστείλει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έως ότου η Χαμάς παραδώσει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Φόρουμ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να διακόψει άμεσα την υλοποίηση κάθε επόμενου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς εξακολουθεί να παραβιάζει απροκάλυπτα τις δεσμεύσεις της για την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο ισραηλινός στρατός ενδέχεται να επαναλάβει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ