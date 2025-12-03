Ισραήλ: Τα λείψανα που παραδόθηκαν από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε όμηρο της Γάζας

Ισραηλινοί ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν την Τρίτη από τη Χαμάς δεν ανήκουν στους δύο τελευταίους όμηρους που παραμένουν στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία θα εξεταστούν για ταυτοποίηση αργότερα σήμερα από την ιατροδικαστική υπηρεσία στο Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ευρήματα που παρέδωσε η Χαμάς», είχε δηλώσει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς να αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους (ενός Ισραηλινού και ενός Ταϊλανδού υπηκόου), αλλά πρόσθεσε ότι οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις οικογένειές τους.

Οι σοροί των δύο εναπομεινάντων ομήρων που πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ πρέπει να ανήκουν στον Ισραηλινό αστυνομικό Ραν Γκβίλι, και στον Ταϊλανδό Σουντθισάκ Ρινθάλακ, οι οποίοι απήχθησαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.