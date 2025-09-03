Ισραήλ: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» - «Μέχρι την ήττα της Χαμάς»

Η δεύτερη φάση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» τέθηκε επισήμως σε εφαρμογή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης των δυνάμεων στο πεδίο μάχης με θέα την πόλη της Γάζας.

Σε δήλωσή του, ο Ζαμίρ τόνισε:

«Έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» για την επίτευξη των στόχων του πολέμου.

Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον.

Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των βασικών οχυρών της Χαμάς μέχρι την πλήρη ήττα της»

“We have entered the second stage of Operation ‘Gideon’s Chariots’ in order to achieve the objectives of the war. The return of our hostages is a moral and national duty. We will continue operating against Hamas’ main strongholds until its defeat.”



Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» αποτελεί συνέχεια προηγούμενων στρατιωτικών δράσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

To Ισραήλ σχεδιάζει χάρτες με την Δυτική Όχθη

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει τους χάρτες για την προσάρτηση εδαφών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τη γη όπου οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν να ιδρύσουν το κράτος τους. Είναι ασαφές ωστόσο εάν ο Μπεζαλέλ Σμότριτς έχει τη στήριξη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ, ο υπουργός Σμότριτς στεκόταν μπροστά σε έναν χάρτη που άφηνε να εννοηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Όχθης θα προσαρτηθεί, εξαιρουμένων έξι μεγάλων παλαιστινιακών πόλεων, μεταξύ των οποίων είναι η Ραμάλα και η Νάμπλους.

Ο υπουργός είπε ότι θέλει να βρεθεί υπό ισραηλινή κυριαρχία «το μέγιστο έδαφος και ο λιγότερος (παλαιστινιακός) πληθυσμός», προτρέποντας τον Νετανιάχου να δεχτεί τον χάρτη που σχεδιάζεται από μια υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας, η οποία είναι υπό την επίβλεψη του Σμότριτς.

Σμόριτς: «Στόχος να βγάλουμε από την ατζέντα το παλαιστινιακό κράτος»

«Ήρθε ο καιρός να εφαρμόσουμε την ισραηλινή κυριαρχία στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, να απομακρύνουμε μια και καλή από την ατζέντα την ιδέα της διαίρεσης της μικρής γης μας και της ίδρυσης ενός τρομοκρατικού κράτους στο κέντρο της», είπε, χρησιμοποιώντας τις βιβλικές ονομασίες με τις οποίες αποκαλεί η ισραηλινή κυβέρνηση τη Δυτική Όχθη. «Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί ένα κράτος με τόσο μικρό στρατηγικό βάθος;

Και για αυτό ο στόχος της κυριαρχίας είναι να βγάλουμε, μια και καλή, από την ατζέντα το παλαιστινιακό κράτος. Και αυτό γίνεται όταν εφαρμόσουμε (την ισραηλινή κυριαρχία) σε όλο αυτό το έδαφος, εκτός από τα αραβικά αστικά κέντρα. Δεν με ενδιαφέρει να τους επιτρέψω να απολαύσουν όσα έχει να προσφέρει το κράτος του Ισραήλ», συνέχισε.

Ο Σμότριτς, έποικος και ο ίδιος, ζητά εδώ και χρόνια την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο σχετικά με τη θέση του πρωθυπουργού επί του ζητήματος αυτού. Οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτόν τον στόχο πιθανότατα θα καταδικαζόταν από αραβικές και δυτικές χώρες. Είναι επίσης ασαφές ποια στάση θα τηρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.