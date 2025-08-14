Ισραήλ: Υπουργός άναψε «πράσινο» για το εποικιστικό σχέδιο Ε1 - «Ο τάφος για το παλαιστινιακό κράτος»

Το λεγόμενο σχέδιο E1 ενέκρινε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ, ο οποίος μεταξύ άλλων θεωρείται «πρωτεργάτης του αποικισμού».
Το σχέδιο Ε1, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, προβλέπει την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Οχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.
Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Οχθη. Δεν έχει διεθυκρινιστεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.
Ισραήλ: Τι δήλωσε ο υπουργός του Νετανιάχου
Σε ανακοίνωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», εκπρόσωπος του Σμότριτς δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για ισραηλινούς εποίκους ανάμεσα σε υπάρχοντες οικισμούς στην Δυτική Οχθη και την Ιερουσαλήμ.
Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.
