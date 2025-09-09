Ιστορική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αλβανία: Στο φως ελληνικές επιγραφές σε ρωμαϊκό τάφο

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν έναν σημαντικό ρωμαϊκό ταφικό θάλαμο, που χρονολογείται από τον 3ο έως τον 40 αιώνα μ.Χ., τον πρώτο του είδους του που βρέθηκε στη βαλκανική χώρα, η οποία κάποτε αποτελούσε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η ανακάλυψη έγινε μετά από πληροφορίες από ντόπιους που παρατήρησαν ασυνήθιστες πέτρες σε ένα οροπέδιο κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Προσωπικό του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας ξεκίνησε τις ανασκαφές στις αρχές Αυγούστου, αποκαλύπτοντας μια υπόγεια κατασκευή με μεγάλες πλάκες ασβεστόλιθου με ελληνικά γράμματα.

Αλβανία: «Μίλησαν» οι επιγραφές του τύμβου

Οι τοπικές αρχές στην Αλβανία, όπου ο τουρισμός γνωρίζει άνθηση, σχεδιάζουν ήδη να αξιοποιήσουν το χώρο ως τουριστικό αξιοθέατο, ενώ οι κάτοικοι συνέρρευσαν στην περιοχή μόλις άκουσαν την είδηση ​​της ανακάλυψης.

«Η επιγραφή μας λέει ότι το άτομο που θάφτηκε εδώ ονομαζόταν Τζελλιάνο, ένα τυπικό όνομα της Ρωμαϊκής περιόδου. Δεν είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειας», δήλωσε ο Έρικσον Νίκολι, επικεφαλής αρχαιολόγος του έργου.

Ο τάφος, ο οποίος έχει διαστάσεις 9 επί 6 μέτρα, είναι η πρώτη ανακάλυψη στην Αλβανία αυτού που οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι ο τόπος ανάπαυσης ενός πλούσιου ατόμου, μεγαλύτερος από άλλους τάφους που βρίσκονται στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του Νίκολι χρησιμοποίησε πινέλα για να αποκαλύψει τις περίτεχνα σκαλισμένες άκρες της λευκής πέτρας της οροφής και των τοίχων του τάφου.

«Ανακαλύψαμε επίσης ένα κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσό νήμα, το οποίο επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μέλος της ανώτερης τάξης».

Ο Νίκολι είπε ότι ο τάφος είχε λεηλατηθεί τουλάχιστον δύο φορές, μία φορά στην αρχαιότητα και αργότερα, όταν χρησιμοποιήθηκαν βαριά μηχανήματα για να μετακινήσουν έναν τεράστιο βράχο στην κορυφή του θαλάμου.

Εξήγησε ότι το όνομα του ενοίκου ήταν χαραγμένο με ελληνικά γράμματα αλλά είχε λατινική σημασία, ενώ μια δεύτερη επιγραφή υποδεικνύει ότι ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον θεό Δία.

Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφήσει πρόσθετες επιγραφές σε πέτρες που βρέθηκαν κοντά, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκαν σε ένα άλλο μνημείο που τώρα περιβάλλεται από χωράφια με καλαμπόκι και ένα λατομείο.

Πηγή: The Independent / Reuters