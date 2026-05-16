Μενού

Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Σε κρίσιμη κατάσταση 2 από τους 7 τραυματίες

Αυτοκίνητο τραυμάτισε 7 άτομα εκ των οποίων τα δύο σοβαρά στο κέντρο της Μοντέλα στη βόρεια Ιταλία. Ο δράστης στόχευε πεζούς.

Reader symbol
Newsroom
αστυνομια ιταλια
Αστυνομία στην Ιταλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το απόγευμα του Σαββάτου (16/05) το κέντρο της Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ένας 31χρονος ιταλός δευτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, από το Σεριάτε του Μπέργκαμο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης φαίνεται πως μπήκε στο πεζόδρομο και στοχευε πεζούς και ποδηλάτες, με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε πεζό, στην προσπάθειά του να διαφύγει ενώ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν περαστικοί.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ