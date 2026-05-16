Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Σε κρίσιμη κατάσταση 2 από τους 7 τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το απόγευμα του Σαββάτου (16/05) το κέντρο της Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ένας 31χρονος ιταλός δευτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, από το Σεριάτε του Μπέργκαμο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης φαίνεται πως μπήκε στο πεζόδρομο και στοχευε πεζούς και ποδηλάτες, με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε πεζό, στην προσπάθειά του να διαφύγει ενώ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν περαστικοί.
