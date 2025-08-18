Ιταλία: Βίντεο δείχνει γέφυρα στη Σικελία να καταρρέει ενώ περνούν αυτοκίνητα

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο, κοντά στην πόλη Ραντάτσο στην επαρχία Κατάνια της Σικελίας, να αρχίζει να καταρρέει, με μεγάλα κομμάτια να πέφτουν στο κενό και να προκαλούν τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς. Την ώρα της κατάρρευσης, αυτοκίνητα περνούσαν κανονικά πάνω από τη γέφυρα, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο για σοβαρό ατύχημα.

Ευτυχώς, ο κίνδυνος αποσοβήθηκε καθώς το πρόβλημα έγινε άμεσα αντιληπτό και η διέλευση διακόπηκε έγκαιρα, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν άμεσα εργασίες αποκατάστασης.

Τα πλάνα του βίντεο αναδεικνύουν την παλαιότητα της κατασκευής, η οποία βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, επιδεινωμένη από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Η διακοπή λειτουργίας της γέφυρας απειλεί να απομονώσει δήμους της επαρχίας Μεσσήνης, καθώς διακόπηκε η επικοινωνία τους με την πόλη Ραντάτσο, ένα αστικό κέντρο με πάνω από 8.000 κατοίκους που εξυπηρετεί βασικές ανάγκες, όπως ιατρική φροντίδα, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και μεταφορές προς την Κατάνια.

Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση, καθώς και στην προμήθεια βασικών αγαθών και υπηρεσιών.