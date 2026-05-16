Ιταλία: Οκτώ οι τραυματίες στη Μόντενα - Τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με νέα στοιχεία των ιταλικών αρχών, ο άνδρας που στόχευσε περαστικούς σε κεντρικό δρόμο στη Μόντενα, τραυμάτισε οκτώ ανθρώπους, εκ των οποίων τέσσερις είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μεταξύ αυτών μια γυναίκα, 55 ετών, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, είναι 31 ετών, λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ΙΧ που οδηγούσε ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε ίσως και τα 100 χιλιόμετρα.