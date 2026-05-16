Μενού

Ιταλία: Οκτώ οι τραυματίες στη Μόντενα - Τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

Οκτώ είναι οι τραυματίες στη Μόντενα της Ιταλίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία των ιταλικών αρχών. Τέσσερις, μάλιστα, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Reader symbol
Newsroom
αστυνομια ιταλια
Αστυνομία στην Ιταλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σύμφωνα με νέα στοιχεία των ιταλικών αρχών, ο άνδρας που στόχευσε περαστικούς σε κεντρικό δρόμο στη Μόντενα, τραυμάτισε οκτώ ανθρώπους, εκ των οποίων τέσσερις είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μεταξύ αυτών μια γυναίκα, 55 ετών, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, είναι 31 ετών, λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ΙΧ που οδηγούσε ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε ίσως και τα 100 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ