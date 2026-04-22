Ιταλία: Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε «πιστοποιημένη ηλίθια» την Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να απαντήσει, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στον Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την χαρακτήρισε, μεταξύ των άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα».
Η Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε μέσω Χ ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής. Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές. Η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».
- Πόσα λεφτά έβγαλε πέρσι «η πιο όμορφη γυναίκα του Coachella» από το TikTok - Ζαλίζει το ποσό
- Akylas: Η πασίγνωστη ηθοποιός που θα ανέβει μαζί του στη σκηνή της Eurovision - Τι ρόλο θα υποδυθεί
- Οι αεροπορικές εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις και βάζουν χρεώσεις εξαιτίας της κρίσης στα καύσιμα
- Τα μικρότερα στον κόσμο: Περιπολικά «τσέπης» αστυνομίας και λιμενικού βρίσκονται στην Ελλάδα
