Ιταλία: Σκάνδαλο ντόπινγκ πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών

Λίγες ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, ο ιταλικός οργανισμός κατά του ντόπινγκ (NADO) ανακοίνωσε τον αποκλεισμό Ιταλίδας αθλήτριας του διάθλου, η οποία βρέθηκε θετική σε απαγορευμένες ουσίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το δείγμα της 24χρονης αθλήτριας ανίχνευσε λετροζόλη και μεθανόλη, ουσίες που περιλαμβάνονται στη λίστα των απαγορευμένων.

Πρόκειται για το πρώτο θετικό τεστ από τη στιγμή που οι εθνικές αποστολές άρχισαν να φτάνουν στη Βόρεια Ιταλία ενόψει της έναρξης των Αγώνων στις 6 Φεβρουαρίου.

Η εθνική επιτροπή κατά του ντόπινγκ έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας και προχώρησε άμεσα στην προληπτική αναστολή της αθλήτριας, επικαλούμενη παραβίαση των άρθρων 2.1 και 2.2 του κανονισμού.

Πέρα από τον άμεσο αποκλεισμό της από τη διοργάνωση, η αθλήτρια ενδέχεται να αντιμετωπίσει και μακροχρόνια τιμωρία, ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας και τα ευρήματα που θα προκύψουν.