Ιταλία: Σύνθημα «Πυροβόλησε την Τζόρτζια» δίπλα σε σύμβολα των Ερυθρών Ταξιαρχιών

Απειλητικό σύνθημα κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι εμφανίστηκε ξανά στο Μπούστο Αρσίτσιο, κοντά στη Βαρέζε.
Άγνωστοι έγραψαν τη φράση «πυροβόλησε την Τζόρτζια» συνοδευόμενη από το αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών και τα αρχικά της τρομοκρατικής οργάνωσης, αυτή τη φορά στον τοίχο γραφείων του Δημοκρατικού Κόμματος.
Το κόμμα καταδίκασε άμεσα το περιστατικό, ενώ η αστυνομία και οι καραμπινιέροι ξεκίνησαν έρευνα. Το γεγονός σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά από παρόμοιο περιστατικό έξω από τα γραφεία της Λέγκα στην ίδια πόλη, ενώ πριν από δέκα ημέρες το ίδιο σύνθημα είχε εμφανιστεί κοντά στη Λούκα.
Η επαναλαμβανόμενη δράση προκαλεί ανησυχία και εντείνει την κινητοποίηση των αρχών.
