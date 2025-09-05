Ιταλός κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητο 9 άτομα στην Κούβα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Αβάνα της Κούβας, όπου 56χρονος Ιταλός κατηγορείται πως παρέσυρε σκόπιμα εννέα ανθρώπους με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό οκτώ ακόμη ατόμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας της Κούβας, ο οδηγός φέρεται να χτύπησε τα θύματα σε «διάφορες τοποθεσίες» στο κέντρο της Αβάνας, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου. Η ενέργεια χαρακτηρίστηκε «εσκεμμένη», γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της χώρας.

Θύμα της τραγωδίας ήταν μια 35χρονη μητέρα τριών παιδιών, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία.

Ο 56χρονος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της Κούβας, τέθηκε υπό κράτηση και έχει ήδη προφυλακιστεί εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας.

Παρότι τα τροχαία ατυχήματα παρουσιάζουν αύξηση στην Αβάνα λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και των οχημάτων, παρόμοια περιστατικά με σκοπούμενη πρόκληση θανάτου θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη νησιωτική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ