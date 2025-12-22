Jim Beam: Τέλος για έναν χρόνο στην παραγωγή του γνωστού bourbon

Ο παραγωγός του δημοφιλούς bourbon Jim Beam ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη λειτουργία του βασικού του αποστακτηρίου στο Κεντάκι για ολόκληρο το επόμενο έτος. Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό, με την εταιρεία να δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει το διάστημα αυτό για επενδύσεις και βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις.

Σε δήλωσή της στο BBC την Κυριακή, η εταιρεία ανέφερε πως επανεξετάζει διαρκώς τα επίπεδα παραγωγής, προκειμένου να προσαρμόζονται καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών. Όπως σημείωσε, πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με το προσωπικό σχετικά με τους όγκους παραγωγής για το 2026.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τα αποστακτήρια του Κεντάκι – πολιτεία που φημίζεται διεθνώς για το bourbon – με παράγοντες της αγοράς να αποδίδουν μέρος της πίεσης στις εμπορικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Jim Beam ανήκει στον ιαπωνικό όμιλο Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους στις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία, όπως ένα δεύτερο αποστακτήριο, οι μονάδες εμφιάλωσης και αποθήκευσης, καθώς και το κέντρο επισκεπτών, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Παράλληλα, η Jim Beam εξετάζει τον τρόπο αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της κατά τη διάρκεια της αναστολής της παραγωγής και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το συνδικάτο των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο η Kentucky Distillers’ Association είχε ανακοινώσει ότι τα αποθέματα μπέρμπον στην πολιτεία έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με την ένωση, τα φορολογούμενα από την πολιτεία βαρέλια κόστισαν στα αποστακτήρια περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2025.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος έχει επηρεαστεί και από την επιβολή δασμών στα προϊόντα του, μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο για την αποκαλούμενη «Ημέρα της Απελευθέρωσης», που οδήγησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιβολή εμπορικών δασμών σε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου.