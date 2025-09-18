Και η CEO των New York Times απαντά στον Τραμπ: «Δεν πτοούμαστε»

Μετά τη δημόσια δήλωση της ομάδας δημοσίων σχέσεων των New York Times, θέση για την αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε και η CEO της εφημερίδας, Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν.

Μιλώντας την Τετάρτη (17/09) στο συνέδριο των Financial Times, η Λέβιεν χαρακτήρισε την αγωγή «νομικά αβάσιμη» και έκανε λόγο για μια προσπάθεια φίμωσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της σχετικά με την υπόθεση.

«Η αγωγή αυτή δεν έχει καμία θεμιτή νομική βάση. Πιστεύω πως στόχος της είναι να φιμώσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να αποτρέψει το είδος του ρεπορτάζ που βασίζεται σε γεγονότα – εκείνο για το οποίο οι New York Times και άλλοι αξιόπιστοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί είναι γνωστοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε πως τέτοιες επιθέσεις δεν πρόκειται να κάμψουν την αποφασιστικότητα της εφημερίδας:

«Υπάρχει ένα ολόκληρο εγχειρίδιο πλέον κατά του Τύπου. Οι New York Times δεν πρόκειται να πτοηθούν».

Μια ακόμα επίθεση του Τραμπ κατά των ΜΜΕ

Η αγωγή αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά νομικών επιθέσεων του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο πρώην πρόεδρος υπέβαλε ανάλογη προσφυγή κατά της Wall Street Journal, κατηγορώντας την επίσης για δυσφήμηση.

Στην αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι New York Times δημοσίευσαν, με πρόθεση, άρθρα και ένα βιβλίο που περιέχουν «απεχθείς διαστρεβλώσεις και κατασκευασμένες πληροφορίες» εις βάρος του.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η εφημερίδα επανέλαβε πως δεν υφίσταται καμία θεμιτή νομική βάση για την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια αποθάρρυνσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής έρευνας.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα για το ζήτημα, ενώ η υπόθεση φαίνεται πως θα απασχολήσει για καιρό ακόμη την κοινή γνώμη αλλά και τη δικαιοσύνη.