Η Αστάνα, πρωτεύουσα του Καζακστάν, είναι μια πόλη που εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική και τα αξιοθέατά της. Χτισμένη ανάμεσα σε απέραντες στέπες, συνδυάζει την παράδοση με τα φουτουριστικά κτίρια. Η πόλη είναι ζωντανή με σύγχρονες λεωφόρους, μοντέρνα καφέ και μουσεία που αφηγούνται την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

