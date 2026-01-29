Κακοκαιρία «Κριστίν»: Πέντε νεκροί και 450.000 σπίτια χωρίς ρεύμα στην Πορτογαλία

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία «Κριστίν», η οποία σάρωσε την Πορτογαλία από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη (28/01), προκαλώντας τεράστια προβλήματα και αφήνοντας περίπου 450.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Τετάρτης (29/01).

Σύμφωνα με το ertnews, τον νεότερο απολογισμό επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANPEC), αναφέροντας ότι το πέμπτο θύμα ήταν ένας 34χρονος άνδρας από τον δήμο Μαρίνια Γκράντε, ο οποίος έχασε τη ζωή του «λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων».

🔴 Le Portugal frappé par la tempête Kristin 🌪️⛈️

Le bilan s'alourdit avec déjà 2 victimes



🌬️ Rafales à 200 km/h

⚡ 800 000 foyers sans électricité

🌊 Vagues géantes (14m) sur le littoral

🚧 Nombreuses routes coupées & arbres arrachés

L'alerte rouge est maintenue ⚠️🇵🇹 pic.twitter.com/flgTfUG9qk — Todos Portugal (@todos_portugal) January 28, 2026

Άλλοι πολίτες σκοτώθηκαν από πτώσεις δέντρων και μεταλλικών κατασκευών, ενώ ένας ακόμη άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εργοτάξιο, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Η εταιρεία ηλεκτροδότησης E-redes ανακοίνωσε ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο σπίτια, κυρίως στην κεντρική Πορτογαλία, έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δίκτυο, με πτώσεις στύλων και γραμμών υψηλής τάσης που δυσχέραναν τις εργασίες αποκατάστασης.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις μεταφορές, με πολλές σιδηροδρομικές γραμμές –ανάμεσά τους και ο βασικός άξονας Λισαβόνα–Πόρτο– να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και διακοπές δρομολογίων. Παράλληλα, αρκετά σχολεία στο κεντρικό τμήμα της χώρας παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Στη Λεϊρία, οι πυροσβέστες κλήθηκαν επανειλημμένα να αντιμετωπίσουν πλημμυρισμένους χώρους και ζημιές σε στέγες κατοικιών. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Ρικάρντο Κόστα, οι κάτοικοι ζητούσαν συνεχώς βοήθεια, καθώς η βροχή –αν και όχι ιδιαίτερα έντονη– προκαλούσε σημαντικές φθορές.

Η κακοκαιρία «Κριστίν» συνοδευόταν από ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμου που έφτασαν τα 178 χλμ/ώρα, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές. Η πορτογαλική κυβέρνηση χαρακτήρισε το φαινόμενο «ακραίο», υπογραμμίζοντας ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας.